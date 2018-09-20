Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Göztepe maçında oynayacağı belirtildi

Süper Lig'de ilk 5 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Burak Yılmaz'ı aradı.
Bordo-Mavililer, ilk 5 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken, Burak geçen sezon 5 maçta 7 gol atarak önemli katla sağlamıştı. 33 yaşındaki forvet, geçen sezon 25 lig maçında 23 gol kaydederek hem takımının en skorer ismi olmuş hem de Gomis'in ardından krallık yarışında 2. sırayı almıştı.
GÖZTEPE'YE KARŞI SAHADA OLACAK
Bu sezon sadece Sivas'a karşı 26 dakika görev yapan Burak Yılmaz, parasını alamadığı için kulübü TFF'ye şikayet etmesi nedeniyle Başkan Ahmet Ağaoğlu karşı karşıya gelmiş ve son Alanya maçı kadrosuna alınmamıştı. Ne zaman sahalara döneceği merak edilen golcünün takımlara idmanlara başladığı ve Göztepe'ye karşı forma giyeceği belirtiliyor. (STAR)
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