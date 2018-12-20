Trabzonspor’da eksik çok, alternatif yok

Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup ederek kupada yoluna devam eden Trabzonspor’da, gözler ligin 17’nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Sahasında konuk edeceği rakibi karşısında bu maçı kazanarak devre arasına moralli girmeyi ve puan tablosunda da üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen bordo-mavililerde, eksik oyuncu sayısının fazla olması teknik direktör Ünal Karaman’ı düşündürüyor.

TÜM HATLARDA ALTERNATİF SIKINTISI YAŞANIYOR

Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı öncesi kale, savunma, orta saha ve hücum hattında alternatif sorunu yaşanıyor. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Onur’un yanı sıra Esteban da sözleşmesini feshederek şehirden ayrıldı. Kalede Uğurcan Çakır’ın alternatifi olarak yine altyapıdan yetişen Arda Akbulut ile Murat Cem Kablan yer alıyor. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mustafa Akbaş’ın yanı sıra Toure’nin de Beşiktaş maçında sakatlanmasıyla stoperde sadece Hüseyin Türkmen ile Hosseini ikilisi kaldı. Ayrıca Beşiktaş maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Pereira da Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.