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Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un gelecek ay yapacağı olağan genel kurul, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesi uyarınca ertelendi.

Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir.
Kulüp tüzüğümüzün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım - 20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulumuz, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirlerini içeren genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yönetim Kurulumuz, İçişleri Bakanlığı'nın 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı, 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden aldığı kararla Olağan Genel Kurulumuzu 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir."

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