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Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak!

19.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda F. T. Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde 3’te 3 yapmayı hedefliyor. İki takım 20 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları maçla birlikte ise 53. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak!

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor karşısında kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi moral bulmak istiyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 21.45’de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayasrslan’ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.

Süper Lig’in ilk 2 haftasında İstanbulspor’u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor’u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Ajax ile transfer görüşmeleri yapan Ahmetcan Kaplan kadroda yer almayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 53. RANDEVU

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İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÖNDE

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İki takım arasında Antalya’da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon’da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

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Antalyaspor Trabzonspor
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