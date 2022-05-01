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Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

01.05.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Antalyaspor'u yenip şampiyonluğunu ilan ettiği maçla ilgili sosyal medyada birçok konu konuşuldu. Maçın son düdüğünü beklemeden sahaya inen Trabzonspor taraftarı Antalyasporlu futbolcuları tartaklayınca iş iyice büyüdü. Yaşanan olayların ardından Trabzonspor'un ceza alıp almayacağı tartışılırken, hükmen mağlubiyet üzerinde de duruluyor. Geçmişte Beşiktaş-Galatasaray maçında benzer bir olay yaşanmış ve Beşiktaş hükmen 3-0 mağlup sayılmıştı.

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Trabzonspor'da 38 yılın ardından gelen şampiyonluk sevinci tüm ülkeyi sarmış durumda. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak matematiksel olarak şampiyon olan bordo-mavililerde maçın önüne taraftarların sahaya inmesi geçti.

"TARAFTARLAR, FLORANUS VE BOFFIN'E VURDU"

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Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin yaptığı açıklamada, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

HÜKMEN YENİLGİ...

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2013 yılında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar sahaya inmiş ve oyunculara saldırı girişiminde bulunmuştu. Hakem tarafından tatil edine maçta TFF'nin verdiği karara göre Beşiktaş 3-0 hükmen yenik sayılmıştı. Tarihte buna benzer bir örnek olduğundan Trabzonspor'un da hükmen mağlup olup olamayacağı tartışma konusu oldu.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor Trabzonspor
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