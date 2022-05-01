Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Trabzonspor'da 38 yılın ardından gelen şampiyonluk sevinci tüm ülkeyi sarmış durumda. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak matematiksel olarak şampiyon olan bordo-mavililerde maçın önüne taraftarların sahaya inmesi geçti.

"TARAFTARLAR, FLORANUS VE BOFFIN'E VURDU"

Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin yaptığı açıklamada, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

HÜKMEN YENİLGİ...

2013 yılında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar sahaya inmiş ve oyunculara saldırı girişiminde bulunmuştu. Hakem tarafından tatil edine maçta TFF'nin verdiği karara göre Beşiktaş 3-0 hükmen yenik sayılmıştı. Tarihte buna benzer bir örnek olduğundan Trabzonspor'un da hükmen mağlup olup olamayacağı tartışma konusu oldu.



