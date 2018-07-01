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Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.07.2018 14:05 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde aidatlarını ödediklerini iddia eden bir grup kişi, kongre salonuna alınmayınca salon önünde gerginlik yaşandı.

Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik

Trabzonspor'un tüzük değişikliği için olağanüstü kurul toplantısının gerçekleştirileceği salonun önünde aidatlarını ödedikleri halde içeriye alınmadıklarını belirten bir grup taraftar, güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü kongreye alınmayan ve kulübe üye olduğunu ifade eden bir grup vatandaş, yaşanan mağduriyetten dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelip kendilerine açıklama yapmasını ve özür dilemesini istediler.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ahmet ağaoğlu

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