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Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un devre arasında kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Manoel Messias, bordo-mavililerin Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.

Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi

Bordo-mavililerin, Brezliyo'nın Cruzeiro Esporte Kulübü'den devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor'un Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.

Skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 27 puan gibi ciddi puan kaybı yaşayarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan bordo-mavililerde savunma hattını eleştiri aldığı haftalarda teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuya forma şansı vermedi.

Brezilyalı oyuncu, sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Söz konusu maçta 90 dakika sahada kalan oyuncu söz konusu maçın ardından hiçbir resmi müsabakada forma şansı bulamadı. Ligde siftah yapamayan Brezilyalı stoper, teknik heyetin gözüne giremeyerek arka planda kaldı.

Süper Lig’de henüz forma giyemeyen oyuncunun opsiyon hakkı bordo-mavili kulüpte bulunurken, yönetim ise forma şansı bulamayan oyuncuyla yolları ayırmayı düşünüyor. Devre arasında bordo-mavili kulübe gelen Brezilyalı oyuncu yarım sezon için 400 Bin Euro alacak. Karadeniz ekibi opsiyon hakkını kullanması halinde ise 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında oyuncuya 1 Milyon 250 Bin Euro ödeyecek.

(İHA)

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