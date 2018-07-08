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Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan "drone"lu takip

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanlarda son teknoloji metotları kullanıyor. Oyuncularını drone ile havadan takip eden deneyimli teknik adam GPRS sistemiyle de, takımdaki bütün oyuncuların hangi seviyede olduğunu öğreniyor.

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan "drone"lu takip

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lylbuyana şehri Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, yeni sezona mücadeleci, fizik yapısı güçlü ve taktik anlamda birbiriyle uyumlu bir takım olgusu oluşturmaya amaçlıyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adam, sık sık son teknolojik metotlara başvuruyor. Son zamanların en heyecan verici teknolojik gelişmelerin başında kuşkusuz droneler geliyor. Uzaktan kontrol edilen insansız hava araçları veya daha popüler isimleriyle dronelar, uzun süre sadece askeri amaçlarla kullanılsa da son yıllarda giderek yaygınlaştı ve farklı kullanım amaçları da ortaya çıktı Artık takımlar antrenman yaparken bile bu teknolojiden yararlanıyor.

Karaman, takımı havadan takip ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da, antrenmanlarda oyuncularını drone ile havadan da takımını takibe aldı. Karaman, özellikle oyuncuların sahadaki dağılımı ve aldıkları pozisyonlarla ilgili olarak analizler yapıyor. Eldeki görüntüler yardımıyla futbolcuların eksiklerini görüp ve oyuncuların sahanın hangi bölümünde daha etkili olacağı tespitinde bulunuyor. Çizgi teknolojisi sayesinde de hangi oyuncunun nerede ve ne zaman olması gerektiği konusunda da raporlama yapan Karaman, elde ettiği verileri oyuncularıyla paylaşarak bu yönde eksik kalan çalışmalar üzerinde duruyor.

Değişik teknolojilerden yararlanılıyor

Ünal Karaman, antrenmanları hem havadan hem de karadan takip ettiriyor. Görüntüleri kayıt altına aldıran tecrübeli teknik adam, elde edilen görüntüleri daha sonra bilgiye dönüştürüyor. Ortaya çıkan veriler raporlanıyor ve teknik, taktik ve fiziksel bilgi olarak kullanılıyor.
Karaman, GPRS sistemiyle de oyuncularının nabzına kadar hangi seviyede olduğunu takip ediyor. Bir oyuncunun hangi bölgesi zayıf, hangi bölgesi güçlü olduğuna kadar ve ne yönde yükleme yapılması gerektiği noktasında verilen elde eden Karaman, daha sonra teknik ekiple birlikte ortaya çıkan verilerle savunma ve hücum bilgisi varyasyonları konusunda değerlendirme yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ünal karaman

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