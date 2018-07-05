Trabzonspor'da Ünal Karaman kadro sıkıntısı yaşıyor

Trabzonspor’da farkı takımlara transfer olan, sözleşmeleri biterek takımdan ayrılan, henüz kampa katılmayan ve sakatlıkları bulunan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor. 26 kişilik oyuncu kadrosu ile Slovenya’ya gelen bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden oyuncuların dışında antrenmanların tamamında yer alan oyuncu sayısı 4 kaleciyle birlikte 21’lere ulaşıyor.

2 İSİM KATILMADI, 5 OYUNCU TAKIMDAN AYRI KALDI

Bordo-mavililerde izinsiz olarak kampa katılmayan Esteban’ın yanı sıra Dünya Kupası’nda Nijerya milli takımıyla mücadele ettiği için ekstra izin verilen Ogenyi Onazi’nin dışında sakatlığı bulunan Castillo, tedavileri devam eden ve takımdan ayrı özel program dahilinde çalışan Kamil Ahmet Çörekçi ile Burak Yılmaz’ın yanı sıra Jose Sosa ile Batuhan Artaslan da zaman zaman yaşadığı ağrılar nedeniyle çalışmaların tamamında yer almadı.

FORVET VE SAVUNMA DA SIKINTILI

Trabzonspor’da ayrıca farklı takımlara transfer olan Okay Yokuşlu ile Matus Bero’nun yanı sıra sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılan N’Doye, Durica, Hubocan, Uğur’un yerine henüz takviye yapılmadı. Transfer çalışmalarının devam ettiği bordo-mavililerde şuanda en büyük eksiklik forvet hattı ile stoper bölgesinde yaşanıyor. Slovenya kampında takımla birlikte çalışan kadroda forvet hattında sadece Rodallega ile genç oyuncu Muhammet Beşir bulunurken, stoper olarak ise Mustafa Akbaş ile genç isim Hüseyin Türkmen yer aldı. 2017-18 sezonunda mücadele eden kadrodan Slovenya kampında tüm antrenmanlarda takımla çalışan oyuncu sayısı 11 olurken, kiralıktan dönen Luis Ibanez’in yanı sıra genç oyuncular Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Cafer Tosun, Furkan Taş, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar ile Yüksel Şişman çalışmalarda yer alan diğer isimler oldular.