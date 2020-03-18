Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel'den ayrılık açıklaması!

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı.. Bordo mavili ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu kararı bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."

JOHN OBİ MİKEL'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

"Tüm taraftarlara, takım arkadaşlarıma, teknik ve sağlık ekibime teşekkür ediyorum. Vermek zorunda olduğun en zor kararlardan biriydi ama mevcut durumda hepimizin ailelerimizle olması ve onları koruması gerekiyor."





