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  4. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor resmi internet sitesinden Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt

Trabzonspor resmi internet sitesinden Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir.

Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!

Trabzonspor için kurgulanmış model" sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur!"

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