Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt

Trabzonspor resmi internet sitesinden Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir.
Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!
Trabzonspor için kurgulanmış model" sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur!"
Trabzonspor mali şeffaflık konusunda kendisine güveniyor
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Jose Sosa'nın zirve hedefi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt
Flaş Arda Turan açıklaması! G.Saray...
Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı
Fenerbahçe'nin yengesinden şok haber
Ara transferde bir bomba daha patladı
Sarri'den Merih Demiral açıklaması
Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi
F.Bahçeli futbolcular stres attı
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Frey'in takımı Bayern'i dağıttı
Adanaspor'dan transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum