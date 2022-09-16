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Trabzonspor'dan KAP şov! Peş peşe açıklamalar geldi...

16.09.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok'un maliyetini açıkladı. Bunun yanında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte tüm açıklamaların detayları...

Trabzonspor'dan KAP şov! Peş peşe açıklamalar geldi...
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok'un maliyetini duyurdu. Bordo-mavili ekip, Yusuf Yazıcı'yı Lille'den kiralarken Umut Bozok'u ise bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

25 MİLYON TL KAZANACAK

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Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, Yusuf'un 1 yıllık kiralanması için bonservisine sahip olan Lille Kulübü'ne 500 bin euro ödeneceği belirtilirken Yusuf Yazıcı'nın da garanti ücret olarak 25 milyon TL kazanacağı açıklandı.

2 MİLYON EURO 3 TAKSİTLE

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Trabzonspor, Umut Bozok'un bonservisi için 2 milyon Euro'yu 3 taksitte ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

2022/23: 26 milyon 250 bin TL
2023/24: 31.5 milyon TL
2024/25: 36.75 milyon TL

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AVCI İLE 3 YIL DAHA

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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi.

2022/23: 25 milyon TL

2023/24: 25 milyon TL + (TÜFE+ÜFE)/2

2024/25: 2023/24 ücreti + (TÜFE+ÜFE)/2

DJANNINY DE AÇIKLANDI

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Trabzonspor, Djaniny’nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Maaş: 1.6 milyon Euro

SERKAN ASLAN VE MUHAMMET TAHA TEPE

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Trabzonspor; Serkan Asan'ın sözleşmesindeki tutarın 4.5 milyon TL, Muhammet Taha Tepe'nin de 3.5 milyon TL olarak güncellendiğini bildirdi. Ayrıca Taha'nın sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı.


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