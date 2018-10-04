Trabzonspor'dan Muharrem Usta için hukuki işlem

Trabzonspor Yönetim Kurulu, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle eski başkan Muharrem Usta ile ilgili hukuki girişimlerin başladığını açıkladı.

Kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, bordo-mavililerin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladıklarını belirterek, "Trabzonspor Kulübünün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere kulübümüzün bir önceki dönem hesapları, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenerek, tamamen somut verilerden oluşan kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır" ifadesini kullanan Kafkas, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hep ilkleri gerçekleştiren ve cesaretle attığı adımlar sayesinde Türk futboluna yön veren kulübümüzün yönetim kurulu, bu misyondan hareketle söz konusu raporda yer alan hususlar hakkında gereğinin yapılmasına yönelik ivedilikle harekete geçmiştir. Bilinmelidir ki Trabzonspor Kulübünün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır.