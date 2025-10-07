Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için ortalığı karıştıran açıklama! "Galatasaray parayı ödemedi"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor’a verdiği özel röportajda, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan, transferden elde edilen gelirin kulübün mali sorunlarını tek başına çözmeye yeterli olmadığını vurguladı.

“GELEN PARAYLA DERTLER BİTMİYOR”

Başkan Doğan, transferin son gününde Galatasaray’a katılan Uğurcan Çakır’dan sağlanan gelirin kulübün tüm ekonomik yükünü ortadan kaldırmayacağını belirterek, “Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor, öyle bir şey yok” dedi.

“PARANIN HEPSİ GELMEDİ”

Uğurcan transferinden beklenen ücretin tamamının henüz Trabzonspor kasasına girmediğini ifade eden Doğan, “Zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit bonservis, maaş ve vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor’un dertleri öyle hemen çözülmez” açıklamasında bulundu.

Doğan’ın bu sözleri, bordo-mavili camiada transfer gelirinin kulübün mali yapısına etkisine dair yapılan yorumlara da net bir yanıt niteliği taşıdı.