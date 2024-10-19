Trabzonspor duraklamalarda güldü! Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Duraklamalarda Edin Visca'nın kaydettiği golle karşılaşmayı Karadeniz ekibi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Şenol Güneş'in öğrencileri puanını 12'ye yükseltti. Son dakikada yıkılan konuk ekip ise puanını 14'de bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 1000 MAÇLIK BİR İLK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçına çıktı.

SAKATLIKLARINDAN KAYNAKLI KADRODA YER ALMADILAR

Trabzonspor'da sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Savic, Denswil ve Nwakaeme, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

TARAFTARDAN BEKLENEN İLGİ GELMEDİ

Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.