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Trabzonspor duraklamalarda güldü! Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.10.2024 17:58
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Trabzonspor, Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti. Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmayı bordo - mavililer duraklama dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet 6 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi ikinci galibiyetini alarak, puanını 12'ye yükseltti.

Trabzonspor duraklamalarda güldü! Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Duraklamalarda Edin Visca'nın kaydettiği golle karşılaşmayı Karadeniz ekibi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Şenol Güneş'in öğrencileri puanını 12'ye yükseltti. Son dakikada yıkılan konuk ekip ise puanını 14'de bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 1000 MAÇLIK BİR İLK

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçına çıktı.

SAKATLIKLARINDAN KAYNAKLI KADRODA YER ALMADILAR

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Trabzonspor'da sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Savic, Denswil ve Nwakaeme, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

TARAFTARDAN BEKLENEN İLGİ GELMEDİ

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Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.

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Çağdaş Atan Şenol Güneş Trabzonspor Başakşehir
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