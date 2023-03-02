Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? 'Ahmet Ağaoğlu istifa etti' iddiaları sonrası merak konusu oldu! İşte Trabzonspor başkanları...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istife ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' yanıtını verdi. Trabzonspor başkanları bahsi geçen iddiaların ardından merak konusu oldu.

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR ERKEN SEÇİME Mİ GİDİYOR?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Ağaoğlu'nun, yönetimden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ önerisinin ardından, ‘Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın’ karşılığını verdiği bildirildi.

TRABZONSPOR BAŞKANLARI LİSTESİ

Trabzonspor Başkanları:

1967-68 Ali Osman Ulusoy

1968-69 Rıfat Dedeoğlu

1969-70 Ali Osman Ulusoy

1970-71 Rıfat Dedeoğlu

1971-72 Suat Oyman

1972-75 Salih Erdem

1975-80 Şamil Ekinci

1980-81 Celal Ataman

1981-82 Mustafa Günaydın

1982-88 M. Ali Yılmaz

1988-89 Mazhar Afacan

1989-92 M. Ali Yılmaz

1992-94 Sadri Şener

1994-97 Faruk Özak

1997-2000 M. Ali Yılmaz

2000-03 Özkan Sümer

2003-06 Atay Aktuğ

2006-08 Nuri Albayrak

2008-13 Sadri Şener

2013-15 İbrahim Hacıosmanoğlu

2015-18 Muharrem Usta

2018- Ahmet Ağaoğlu

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Ahmet Ali Ağaoğlu 27 Haziran 1957 yılında dünyaya geldi. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.

Ahmet Ağaoğlu Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördükten sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu.

2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi ve 24 Ocak 2001'de görevine başladı. 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu.

8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

