Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? 'Ahmet Ağaoğlu istifa etti' iddiaları sonrası merak konusu oldu! İşte Trabzonspor başkanları...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istife ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' yanıtını verdi. Trabzonspor başkanları bahsi geçen iddiaların ardından merak konusu oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.
Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Ağaoğlu'nun, yönetimden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ önerisinin ardından, ‘Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın’ karşılığını verdiği bildirildi.
Trabzonspor Başkanları:
1967-68 Ali Osman Ulusoy
1968-69 Rıfat Dedeoğlu
1969-70 Ali Osman Ulusoy
1970-71 Rıfat Dedeoğlu
1971-72 Suat Oyman
1972-75 Salih Erdem
1975-80 Şamil Ekinci
1980-81 Celal Ataman
1981-82 Mustafa Günaydın
1982-88 M. Ali Yılmaz
1988-89 Mazhar Afacan
1989-92 M. Ali Yılmaz
1992-94 Sadri Şener
1994-97 Faruk Özak
1997-2000 M. Ali Yılmaz
2000-03 Özkan Sümer
2003-06 Atay Aktuğ
2006-08 Nuri Albayrak
2008-13 Sadri Şener
2013-15 İbrahim Hacıosmanoğlu
2015-18 Muharrem Usta
2018- Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Ali Ağaoğlu 27 Haziran 1957 yılında dünyaya geldi. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.
Ahmet Ağaoğlu Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim gördükten sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun oldu.
2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi ve 24 Ocak 2001'de görevine başladı. 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu.
8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.