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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı! Konuk ekibin taraftarı alınmayacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 13:45
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Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada konuk ekibin taraftarları yer alamayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı! Konuk ekibin taraftarı alınmayacak

Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

TSS

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 3 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında yaklaşık 3 bin 500 güvenlik personeli görev alacak.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbah.e
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