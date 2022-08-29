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Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

29.08.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Oyundan memnun değiliz"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi bir derbi maçı olmadı. Basit top kayıpları bizim adımıza daha fazlaydı. Bir derbiye yakışan büyük takıma yakışan bir maç değildi. Rakibin bize göre 2 tane net pozisyonu vardı. Kalecimiz Taha bu pozisyonları kurtardı. Dalgalı bir oyun. Oyundan memnun değiliz." dedi.

Kendi saha ve seyircileri önünde kazanmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Avcı, "Takımda ilk 11'de yazacağımız 5 kişi takımda yoktu. Oyun organizasyonu ile ayakta kalmaya çalıştık. Dengeli pozisyonlar vardı, rakibin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka oynadık. 4 maç 7 puan yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Avcı, rekabette kadro kalitesini güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "3 kulvarda yarışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar zorladık ama Avrupa Ligi devam ediyor. Sakatlıklardan dolayı rotasyon yapma şansım yok. Başkanımız ve Ertuğrul bey bu konuda gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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