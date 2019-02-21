SPOR

Trabzonspor Göztepe deplasmanında çıkış arıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Göztepe karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor Göztepe deplasmanında çıkış arıyor

Ligde Galatasaray’ın ardından Aytemiz Alanyaspor’a da mağlup olarak son iki maçından puan çıkaramayan Trabzonspor, 23’üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak iki hafta sonra 3 puanla tanışmayı ve yeniden üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bornova Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

KARAMAN’DAN İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Onazi, Pereira ile Ibanez’in sakatlıkları bulunuyor. Yine tedavileri devam eden Uğurcan ile Amiri’nin durumları yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inden farklı olarak sol bekte Amiri’nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak’a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlarda takımla çalışamayan Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Abdulkadir Parmak’a görev vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE İLE 22’NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de oynayacakları maçla birlikte ligde 22’nci kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Yusuf- Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Ibanez (Uğurcan, Amiri belirsiz)

CEZALI: Yok

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Trabzon'a 2 yıldızdan müjde geldiTrabzon'a 2 yıldızdan müjde geldi
Trabzon'a nazar değdi Trabzon'a nazar değdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti

F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti

Lucescu'dan olay itiraf! 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da...'

Lucescu'dan olay itiraf! 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da...'

Ve Yanal açıkladı! Zenit maçında forma vermeyecek

Ve Yanal açıkladı! Zenit maçında forma vermeyecek

Tolgay şaşırttı! 'Arkadaşlarımız kızar ama...'

Tolgay şaşırttı! 'Arkadaşlarımız kızar ama...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Sosyal medyaya damga vuran hareket!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama: ''2010-11 sezonu şampiyonluğu...''

Flaş açıklama: ''2010-11 sezonu şampiyonluğu...''

Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor Göztepe deplasmanında çıkış arıyor

Trabzonspor çıkış arıyor

Trabzonspor sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı

Trabzon'a 2 yıldızdan müjde geldi

Trabzonspor'a nazar değdi

Trabzon'a nazar değdi

Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor

Ekuban'a ilk 11 yaramıyor

Trabzonspor'da Novak çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandı

Trabzonspor'da sakatlık şoku

Hugo Rodallega gemileri yaktı: Haziran'da evime döneceğim

Rodallega gemileri yaktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.