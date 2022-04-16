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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

16.04.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, 19 Nisan Salı günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncular da dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 18 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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