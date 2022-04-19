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Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

19.04.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: - "İkinci bir 90 dakika var. Kendi sahamızda, şehrimizde, seyircimiz önünde oynayacağız. Skoru alıp finale kalabiliriz"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ikinci karşılaşmada final biletini alabileceklerini söyledi.

Karaman, düzenlenen basın toplantısında, eşleşmenin 90 dakikalık ilk bölümünü 1-0 mağlup bitirdiklerini belirterek, "Ancak ikinci bir 90 dakika var. Kendi sahamızda, şehrimizde, seyircimiz, önünde oynayacağız. Skoru alıp finale kalabiliriz." dedi.

Trabzonspor ile 3 maç oynadıklarını ifade eden Karaman, "Bu maçlar, analizler, rakibin oyunu, bizim topu kaptığımızda yapmamız gerekenler... Bütün bunları bir araya getirip, maç gününe kadar takımı, kendimizi geliştirip, mutlak suretle finale kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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