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Trabzonspor Mehmet Batdal sürprizi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Ndoye ile sözleşme yenilemeyen, Rodallega’yı göndermeye hazırlanan Trabzonspor, aradığı alternatif golcüyü buldu. Trabzonspor, bonservisi elinde olan Mehmet Batdal’ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Mehmet Batdal sürprizi

Yönetimin değişmesiyle birlikte ‘kemer sıkma’ politikası uygulamaya karar veren Trabzonspor, kadrodaki maliyetli oyunculardan kurtuluyor. Mukavelesi sona eren Dame Ndoye’a yeni sözleşme teklif edilmezken, Hugo Rodallega da kesin olarak takımdan ayrılacak. Kolombiyalı forvet, 300 bin Euro’luk alacağının ödenmesini bekliyor. Bu iki yabancı gittikten sonra Trabzonspor’un kadrosunda tek golcü Burak Yılmaz kalacak. Fakat onun da durumu belirsiz. Yüksek maaşı nedeniyle yönetim ile sıkıntılar yaşayan Kral dahi ayrılabilir. Bu ortamda Bordo-Mavililer, santrfor arayışlarına başladı. Gündemdeki isimlerden biri Mehmet Batdal. Teknik direktör Ünal Karaman, Batdal’ı alternatif oyuncu olarak takımda düşünüyor.

Bir forvet daha gelebilir

Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Osmanlıspor’da forma giyen ve Başakşehir ile olan sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki forvetle ilk temasın kurulduğu ve görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediği öğrenildi. Bonservis maliyeti olmayan Mehmet Batdal’ın, Temmuz ayına kadar resmi sözleşme imza atması bekleniyor. Eğer Burak Yılmaz giderse, mutlaka bir de üst düzey forvet alınacak.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor mehmet batdal

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