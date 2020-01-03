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  4. Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere'nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralıyor.

KONUYLA İLGİLİ KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor n'diaye Spor Toto Süper Lig

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