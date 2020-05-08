SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, takım halinde çalıştı

Trabzonspor, takım halinde çalıştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da, pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışan futbolcular, bugün takım halinde antrenmana başladı.

Trabzonspor, takım halinde çalıştı

Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde, takım halinde çalışmalara başladı. Takım halinde taktiksel çalışmalar da gerçekleştiren bordo mavililer, bu akşam yapacağı ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
'Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir''Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir'
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Sinan Bolat kulübünden ayrıldı

Sinan Bolat kulübünden ayrıldı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'den ayrılıyor

Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe ve Mesut Özil iddiası

Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe ve Mesut Özil iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım

Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum'

'Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum'

Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı

Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, takım halinde çalıştı

Trabzonspor, takım halinde çalıştı

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir

'Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir'

Abdülkadir Ömür: Şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum

'Şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum'

Alexander Sörloth karantinadan çıktı

Sörloth karantinadan çıktı

Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Trabzonspor testten geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.