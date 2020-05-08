Trabzonspor, takım halinde çalıştı

Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde, takım halinde çalışmalara başladı. Takım halinde taktiksel çalışmalar da gerçekleştiren bordo mavililer, bu akşam yapacağı ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

(DHA)

