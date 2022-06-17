SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor transferleri açıkladı ama hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı!

Trabzonspor transferleri açıkladı ama hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı!

17.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ile birlikte Jens Stryger Larsen'in transferlerini resmi olarak açıkladı. Bordo-mavili taraftarlar bonservis bedellerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hatta bazı taraftarlar ''Şampiyonluk parası bitti bile'' yorumlarında bulundu.

Trabzonspor transferleri açıkladı ama hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı!

Trabzonspor, Stefano Denswil'in ardından üç ismin daha transferini resmi olarak açıkladı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor, Eren ve Doğucan transferlerinin ardından Jens Stryger Larsen'i de resmi olarak duyurdu. Eren ve Doğucan'a yaklaşık 86.974.224.00 TL ödeyecek olan bordo-mavililere taraftarlardan tepki var.

Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için Kasımpaşa'ya toplam 4.8 milyon euro + KDV bonservis ödemesi yapacak.

5'er yıllık sözleşme imzalayan Eren Elmalı, 7.350.000 TL maaş; Doğucan Haspolat ise 6.421.000 TL maaş alacak. Her iki futbolcu da her sezon başında enflasyon oranı kadar zam alacak.

3 yıllık sözleşme imzalayan Jens Stryger Larsen ise sezon başına 1.2 milyon euro ve her sezon 153 bin euro imza parası alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!
F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Milli Takım'ın şakası yok!Milli Takım'ın şakası yok!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Jens Stryger Larsen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Jesus'tan neşter! F.Bahçe'de 9 isim yolcu

Jesus'tan neşter! F.Bahçe'de 9 isim yolcu

İkinci İrfan Can vakası! F.Bahçe ve G.Saray...

İkinci İrfan Can vakası! F.Bahçe ve G.Saray...

Olay iddia: 'Fatih Terim'i 7 futbolcu gönderdi'

Olay iddia: 'Fatih Terim'i 7 futbolcu gönderdi'

Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!

Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.