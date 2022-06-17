Trabzonspor transferleri açıkladı ama hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı!

Trabzonspor, Stefano Denswil'in ardından üç ismin daha transferini resmi olarak açıkladı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor, Eren ve Doğucan transferlerinin ardından Jens Stryger Larsen'i de resmi olarak duyurdu. Eren ve Doğucan'a yaklaşık 86.974.224.00 TL ödeyecek olan bordo-mavililere taraftarlardan tepki var.

Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için Kasımpaşa'ya toplam 4.8 milyon euro + KDV bonservis ödemesi yapacak.

5'er yıllık sözleşme imzalayan Eren Elmalı, 7.350.000 TL maaş; Doğucan Haspolat ise 6.421.000 TL maaş alacak. Her iki futbolcu da her sezon başında enflasyon oranı kadar zam alacak.

3 yıllık sözleşme imzalayan Jens Stryger Larsen ise sezon başına 1.2 milyon euro ve her sezon 153 bin euro imza parası alacak.



