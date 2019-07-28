SPOR

Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın sona eriyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Bordo-mavililer, yarın kamptaki son hazırlık maçında İtalya'nın Verona takımı ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın sona eriyor

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, yarın sona erecek.

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren ve oynadığı 3 hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, Almanya'nın Hoffenheim takımı ile 3-3, İtalya temsilcisi Parma ile de 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, yarın kamptaki son hazırlık karşılaşmasında bir başka İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Venue kasabasında TSİ 19.00'da oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçla Avusturya'daki hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZON'A DÖNECEK

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.

Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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verona Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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