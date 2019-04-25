Trabzonspor'un eski oyuncusu Faty Papy maç sırasında hayatını kaybetti

2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada yere düştü ve yerden kalkamadı. 28 yaşındaki Papy'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

FATY PAPY KİMDİR?

Faty Papy, 18 Eylül 1980'de Burundi'nin Bujumbara bölgesinde dünyaya geldi. 2008 yılında ülkesinin takımlarından Inter Star'da profesyonel olan Papy, 1 yıl sonra 20 bin Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Geldiği yıl Hollanda ekibi Maastricht'e kiralanan Burundili futbolcu, bir sonraki sezonda ise Ruanda takımlarından APR FC Kigali'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. 28 yaşında hayatını kaybeden Faty Papy, Trabzonspor'da hiç forma giymezken, yalnızca 2009 yılında Fenerbahçe ile oynanan mücadelenin kadrosunda yer almış ancak forma şansı verilmemişti.

