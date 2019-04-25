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Trabzonspor'un eski oyuncusu Faty Papy maç sırasında hayatını kaybetti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.04.2019 21:16 | Son Güncelleme

Bir dönem Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Faty Papy, Güney Afrika ekibi Real Kings FC ile çıktığı bir maç sırasında hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Faty Papy maç sırasında hayatını kaybetti

2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada yere düştü ve yerden kalkamadı. 28 yaşındaki Papy'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Faty Papy

FATY PAPY KİMDİR?
Faty Papy, 18 Eylül 1980'de Burundi'nin Bujumbara bölgesinde dünyaya geldi. 2008 yılında ülkesinin takımlarından Inter Star'da profesyonel olan Papy, 1 yıl sonra 20 bin Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Geldiği yıl Hollanda ekibi Maastricht'e kiralanan Burundili futbolcu, bir sonraki sezonda ise Ruanda takımlarından APR FC Kigali'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. 28 yaşında hayatını kaybeden Faty Papy, Trabzonspor'da hiç forma giymezken, yalnızca 2009 yılında Fenerbahçe ile oynanan mücadelenin kadrosunda yer almış ancak forma şansı verilmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Faty Papy Trabzonspor
 

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
38 hesap bilmiyormusunuz
vayy be ???? boş dünya üzüldük 1990 doğumlu gencecik arkadaş
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