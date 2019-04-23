Trabzonspor'un eski yıldızı Dame N'Doye cinsel organıyla gol attı

Danimarka Ligi Şampiyonluk Turu maçında Copenhagen deplasmanda Nordsjaelland'ı 3-0 mağlup etti.
Maça damga vuran olay ise 33. dakikada Trabzonspor'un eski golcüsü Dame N'Doye'nin cinsel organıyla attığı gol oldu.
Gol sonrası sakatlık geçiren oyuncu acı içerisinde yerde kaldı. N'Doye, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam edebildi.
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