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Trabzonspor'un eski yıldızı Dame N'Doye cinsel organıyla gol attı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 23.04.2019 08:22 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un eski golcüsü Dame N'Doye, Copenhagen'ın Nordsjaelland'ı 3-0 yendiği maçta cinsel organıyla gol atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Danimarka Ligi Şampiyonluk Turu maçında Copenhagen deplasmanda Nordsjaelland'ı 3-0 mağlup etti.

Maça damga vuran olay ise 33. dakikada Trabzonspor'un eski golcüsü Dame N'Doye'nin cinsel organıyla attığı gol oldu.

Gol sonrası sakatlık geçiren oyuncu acı içerisinde yerde kaldı. N'Doye, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam edebildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dame N'Doye Trabzonspor Copenhagen Nordsjaelland

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