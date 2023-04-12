Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır için çok konuşulacak Galatasaray iddiası!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da uzun yıllar sonra gelen bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Çakır, bordo- mavili ekipte yaşanan düşüş sonrası takımdan ayrılabileceği konuşulurken, . Milli kaleciyle ilgili gelen son transfer iddiası ise gündemi sarsacak cinsten.
Daha önce Avrupa'da oynamak istediğini dile getiren Uğurcan Çakır için ezeli rakibin devreye girdiği iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklifini iletti.
Galatasaray'ın bu teklifi sonrası tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu.