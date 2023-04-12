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Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır için çok konuşulacak Galatasaray iddiası!

12.04.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, tecrübeli elvdiven için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Sezon sonunda Bordo-Mavililerden ayrılması beklenen Uğurcan Çakır'ın ezeli rakibe transfer olacağı öne sürülürken, bu gelişme gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır için çok konuşulacak Galatasaray iddiası!
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da uzun yıllar sonra gelen bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Çakır, bordo- mavili ekipte yaşanan düşüş sonrası takımdan ayrılabileceği konuşulurken, . Milli kaleciyle ilgili gelen son transfer iddiası ise gündemi sarsacak cinsten.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN BOMBA TRANSFER İDDİASI

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Daha önce Avrupa'da oynamak istediğini dile getiren Uğurcan Çakır için ezeli rakibin devreye girdiği iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklifini iletti.

KARARI BEKLENİYOR

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Galatasaray'ın bu teklifi sonrası tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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