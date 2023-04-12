Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır için çok konuşulacak Galatasaray iddiası!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da uzun yıllar sonra gelen bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Çakır, bordo- mavili ekipte yaşanan düşüş sonrası takımdan ayrılabileceği konuşulurken, . Milli kaleciyle ilgili gelen son transfer iddiası ise gündemi sarsacak cinsten.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN BOMBA TRANSFER İDDİASI

Daha önce Avrupa'da oynamak istediğini dile getiren Uğurcan Çakır için ezeli rakibin devreye girdiği iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklifini iletti.

KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın bu teklifi sonrası tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

