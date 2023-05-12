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Trabzonspor'un yıldızı Umut Bozok'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!

12.05.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bozok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile oynanacak maç için konuşan Umut Bozok, sarı-lacivertlileri deplasmanda yenip taraftarlara bu galibiyeti hediye edeceklerini ifade etti.

Trabzonspor'un yıldızı Umut Bozok'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da Ankaragücü karşılaşmasında adeta şov yapan Umut Bozok düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"KADIKÖY'DE %100 KAZANMAMIZ LAZIM"

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Bozok, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyleyerek, "Fenerbahçe maçı bizim için, camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Zor bir maç, çok iyi bir takım, çok iyi bir takip. Ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için, camia için en iyi şekilde oynamamız lazım. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. Taraftarımız için bu zor sezonda, onlara bir hediye veririz inşallah" dedi.

"ICARDI DAMGA VURDU

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Umut Bozok, "Icardi ve Aboubakar çok iyi forvetler. Beğendiğim bir forvet var bu sene fazla süre alamadı, Muhammet Demir. Çok beğeniyorum o stili. Uzun boylu değil son vuruşları iyi. Onu çok beğeniyorum. MKE Ankaragücü forveti var Ali Sowe, o da çok dirençli. Valencia da var. Bu sene forvetler daha yetenekli galiba. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Maxi Gomez de var tabii ki çok kaliteli forvet ama bu sene bence tabii ki Icardi. Bakasetas çok iyi penaltı kullanıyor, frikik ve kornerler de dahil. Forvet için penaltı ya çok iyi oluyor ya çok kötü. Bence şu an Bakasetas kullanmaya devam etsin, benim için daha iyi." ifadelerini kullandı.


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