Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda en yüksek 30.3 yaş ortalamasıyla, en düşük ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıktı.
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Sivasspor maçında sahaya 30.3 yaş ortalaması bulunan kadro ile mücadele etti. 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçına ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıkarak en genç kadrosuyla oynadı.
Bordo-mavililer bu sezon ise Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise yaş ortalaması 26.6'yı geçmedi. Trabzonspor Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 1-1 beraber kaldıkları Gaziantep FK karşısına 26.6 yaş ortalamasıyla çıkarken, sahasında 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor karşısında ise 25.0 yaş ortalamasıyla oynadı.
(İHA)
Şok sözler: Fatih Terim gönderilmeli
EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu
Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
PFDK Sumudica'ya acımadı!
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Trabzonspor'da izin bitti
'Hedefimiz şampiyonluk'
Fenerbahçe yağmur altında çalıştı
'Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var'
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Löw: Leno ve Havertz ilk 11'de oynayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum