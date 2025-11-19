SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonsporlu Batagov'a Jose Mourinho kancası! Herkes Rafa Silva'yı beklerken Mou onu istedi...

Trabzonspor’un başarılı defans oyuncusu Batagov için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Portekiz devi Benfica’nın Ukraynalı stoperle ciddi şekilde ilgilendiği ve Trabzonspor’un beklentisi olan 15 milyon euroyu karşılamak istediği bildirildi. İşte detaylar…

Trabzonsporlu Batagov'a Jose Mourinho kancası! Herkes Rafa Silva'yı beklerken Mou onu istedi...
Burak Kavuncu
Arseniy Batagov

Arseniy Batagov

UKR Ukrayna
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Portekiz basını, süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un genç savunma oyuncusu Batagov için Portekiz devi Benfica’nın ısrarcı olduğunu belirtti. Haberde, Benfica'yı çalıştıran Mourinho'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Batagov'u istediğini duyurdu.

MOURINHO ISRARCI!

Trabzonsporlu Batagov a Jose Mourinho kancası! Herkes Rafa Silva yı beklerken Mou onu istedi... 1

Teknik direktör Jose Mourinho’nun genç stoper için ısrarcı olduğu ve potansiyeline çok inandığı için her türlü rakamın verilmesini istediği öğrenildi.

Trabzonsporlu Batagov a Jose Mourinho kancası! Herkes Rafa Silva yı beklerken Mou onu istedi... 2

Öte yandan Trabzonspor’un Batagov için 15 milyon euro istediği ve teklifin Prtekiz ekibi tarafında kabul edilebileceği öğrenildi.

TEK İSTEDİĞİ BATAGOV DEĞİL!

Trabzonsporlu Batagov a Jose Mourinho kancası! Herkes Rafa Silva yı beklerken Mou onu istedi... 3

Jose Mourinho’nun geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sorunlarını bir türlü çözemeyen ve ayrılması beklenen Rafa Silva için pusuda beklediği yazılmıştı. Kulübüyle olan sözleşme sorununu bir türlü çözemeyen Rafa Silva’nın bedelsiz ayrılığı şimdilik zor görünürken, Mourinho’nun bir gözünün de bu isimde olduğu gelen bilgiler arasında.

FÜZÜ GİBİ FIRLADI!

Trabzonsporlu Batagov a Jose Mourinho kancası! Herkes Rafa Silva yı beklerken Mou onu istedi... 4

Trabzonspor, Zorya'dan 1.8 milyon euro'ya transfer ettiği ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batagov için Benfica’dan 15 milyon euro istedi. Transfer bu şartlarda biterse karadeniz ekibinin aldığının 7 katından fazlasına satacak olması yönetimin elini büyük rahatlatacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'tan Rafa Silva için olay yaratacak açıklama!Beşiktaş'tan Rafa Silva için olay yaratacak açıklama!
Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
transfer José Mourinho Trabzonspor SL Benfica son dakika beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.