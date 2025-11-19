Trabzonsporlu Batagov'a Jose Mourinho kancası! Herkes Rafa Silva'yı beklerken Mou onu istedi...

Portekiz basını, süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un genç savunma oyuncusu Batagov için Portekiz devi Benfica’nın ısrarcı olduğunu belirtti. Haberde, Benfica'yı çalıştıran Mourinho'nun Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Batagov'u istediğini duyurdu.

MOURINHO ISRARCI!

Teknik direktör Jose Mourinho’nun genç stoper için ısrarcı olduğu ve potansiyeline çok inandığı için her türlü rakamın verilmesini istediği öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor’un Batagov için 15 milyon euro istediği ve teklifin Prtekiz ekibi tarafında kabul edilebileceği öğrenildi.

TEK İSTEDİĞİ BATAGOV DEĞİL!

Jose Mourinho’nun geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sorunlarını bir türlü çözemeyen ve ayrılması beklenen Rafa Silva için pusuda beklediği yazılmıştı. Kulübüyle olan sözleşme sorununu bir türlü çözemeyen Rafa Silva’nın bedelsiz ayrılığı şimdilik zor görünürken, Mourinho’nun bir gözünün de bu isimde olduğu gelen bilgiler arasında.

FÜZÜ GİBİ FIRLADI!

Trabzonspor, Zorya'dan 1.8 milyon euro'ya transfer ettiği ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batagov için Benfica’dan 15 milyon euro istedi. Transfer bu şartlarda biterse karadeniz ekibinin aldığının 7 katından fazlasına satacak olması yönetimin elini büyük rahatlatacak.