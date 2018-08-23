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Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru: Tepkileri anlamıyorum

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yeniden kadrosuna kattığı eski oyuncusu Zeki Yavru, transferiyle ilgili gelen tepkilere cevap verdi.

Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru: Tepkileri anlamıyorum

Karadeniz ekibi, bonservisi elinde olan Zeki Yavru ile maç başı 40 bin TL üzerinden 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 26 yaşındaki sağ bek, transferine tepki gösteren taraftar için, "Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Ben her zaman bu takımın başarısı için çabaladım. Bu kulübe hiç zarar vermedim" diye konuştu. (FOTOMAÇ)

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Trabzonspor zeki yavru Spor Toto Süper Lig

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