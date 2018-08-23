Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru: Tepkileri anlamıyorum

Karadeniz ekibi, bonservisi elinde olan Zeki Yavru ile maç başı 40 bin TL üzerinden 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 26 yaşındaki sağ bek, transferine tepki gösteren taraftar için, "Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Ben her zaman bu takımın başarısı için çabaladım. Bu kulübe hiç zarar vermedim" diye konuştu. (FOTOMAÇ)
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