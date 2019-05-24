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Trabzonsporlu futbolcular iftarda bir araya geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücalesinde Çaykur Rizespor ile karşılşacak Trabzonspor'da futbolcular iftarda bir araya geldi.

Trabzonsporlu futbolcular iftarda bir araya geldi

Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 25 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, bir oteldeki iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların katıldığı iftar yemeği sonrası oyuncuların tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

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