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Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı çalarak gönüllerde taht kurdu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 04.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nı orgla çaldığı videoyu paylaştı. 'Türkiye benim ikinci vatanım' diyen yıldız oyuncu, taraftarları mest etti.

Bordo-mavili futbolcu, kendisine ait Instagram'daki sosyal medya hesabından, "Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu" diyerek İstiklal Marşı'nı orgla çaldı.

Nijeryalı futbolcunun, beraberindeki arkadaşıyla çaldığı İstiklal Marşı videosu, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük beğeniyle yorumlandı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'yla ilgili olarak paylaşımda bulunan Onazi şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ogenyi Onazi istiklal marşı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
amedlilere kapak olsun
brao cumhuriyet ve iatiklal marşı düşmanlarına kapak olsun
Helal sana Onanzi. Diğer yabancılara kapak olsun...
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