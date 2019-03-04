Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, İstiklal Marşı çalarak gönüllerde taht kurdu

Bordo-mavili futbolcu, kendisine ait Instagram'daki sosyal medya hesabından, "Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu" diyerek İstiklal Marşı'nı orgla çaldı.

Nijeryalı futbolcunun, beraberindeki arkadaşıyla çaldığı İstiklal Marşı videosu, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük beğeniyle yorumlandı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'yla ilgili olarak paylaşımda bulunan Onazi şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün için de takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor."

