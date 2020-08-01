’Trafik cezalarına af gelsin’ paylaşımından saatler sonra kazada hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serdar Kurt’un (25) kullandığı plakasız motosiklet, Çavuşköy kavşağına geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Sacit Ç.’nin kullandığı DW-433-NJ plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serdar Kurt’un duran kalbi kaza anında aracıyla olay yerinden geçmekte olan bir doktor ve 112 sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırılarak hayata döndürüldü. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Serdar Kurt’un eşiyle birlikte Evrenseki’de bir muz serasında çalıştığı, ayrıca tavuk hobisi olduğu ve tavukçulukla ilgilendiği, kaza sırasında da Çavuşköy Mahallesi’ndeki bir arkadaşından tavuk almak için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Yol kenarında bulunan otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, karanlık olmasına rağmen motosikletin kavşağı biraz geçtikten sonra durduğu, kısa süre beklediği ve dikkatsiz bir şekilde yolun sağından sol tarafa kavşağa yöneldiği sırada cipin çarparak sürüklediği görüldü.