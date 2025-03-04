Trafik kavgası kötü bitti... Aracın tavanına tırmanıp TIR şoförüne tekmelerle saldırdılar!

Olay İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

ARACIN TAVANINA TIMANDILAR

Bir araç sürücüsü ile tır şoförü arasında yol verme nedeniyle trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüştü. İki şahıs, araçtan inerek otomobilin tavanına çıktı. Şahıslar tekme atarak TIR şoförünü darp etti.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tır şoförüne tekmelerle saldıran şahısların o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. Trafik akışı kilitlenirken video kısa sürede sosyal medyada infial yarattı.