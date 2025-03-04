Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Trafik kavgası kötü bitti... Aracın tavanına tırmanıp TIR şoförüne tekmelerle saldırdılar!

Trafik kavgası kötü bitti... Aracın tavanına tırmanıp TIR şoförüne tekmelerle saldırdılar!

04.03.2025 11:49
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.03.2025 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yol verme nedeniyle, TIR şoförü ve araç sahipleri arasında tartışma çıktı. Araç içindeki şahıslar, araçlarının üstüne çıkarak şoförünü darbetti. O anları ise kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Olay İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

AW404731_01

ARACIN TAVANINA TIMANDILAR

Bir araç sürücüsü ile tır şoförü arasında yol verme nedeniyle trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüştü. İki şahıs, araçtan inerek otomobilin tavanına çıktı. Şahıslar tekme atarak TIR şoförünü darp etti.

AW404731_02

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tır şoförüne tekmelerle saldıran şahısların o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. Trafik akışı kilitlenirken video kısa sürede sosyal medyada infial yarattı.

Mynet'in Sesi
Dolandırıldığını düşünüp gelinini katletti!Dolandırıldığını düşünüp gelinini katletti!
Saraya rest üstüne rest! Kararı gündem olduSaraya rest üstüne rest! Kararı gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Şoför Araç trafik kavga Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Dolandırıldığını düşünüp gelinini katletti!

Dolandırıldığını düşünüp gelinini katletti!

Saraya rest üstüne rest! Kararı gündem oldu

Saraya rest üstüne rest! Kararı gündem oldu

AVM'nin üst katlarından mobilya fırlattılar!

AVM'nin üst katlarından mobilya fırlattılar!

Babası tarafında 24 sene cinsel taciz edilmiş!

Babası tarafında 24 sene cinsel taciz edilmiş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.