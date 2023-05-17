Trafik kontrolünde nefes kesen anlar! Bir anda aracın içinden polislere ateş açtı... Saniye saniye kaydedildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde trafik kontrolü sırasında aracından inen silahlı bir kişinin polislere saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Charleston County Şerif Ofisi (CCSO) 7 Mayıs’ta gerçekleşen olaya ilişkin olarak güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Olayın trafik kontrolü sırasında meydana geldiği ve saldırganın tabancasından çıkan 3 kurşunun isabet ettiği bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken yaralanan polis ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

“PROFESYONEL HAREKET ETTİLER”

Polis şefi Kristin Graziano paylaşılan görüntülerin sonrasında, “Bu görüntüleri izlemek çok zor. Vatandaşların güvenliği sağlamakla görevli olan kişilere uygulanan şiddete kızıyorum. Polislerin eğitimi ve soğukkanlı halleri olayların daha kötü bir boyuta dönüşmesini engelledi. Silah taşıyan bir hükümlü karşısında profesyonelce hareket ettiler” dedi.

