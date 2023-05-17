Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Trafik kontrolünde nefes kesen anlar! Bir anda aracın içinden polislere ateş açtı... Saniye saniye kaydedildi

Trafik kontrolünde nefes kesen anlar! Bir anda aracın içinden polislere ateş açtı... Saniye saniye kaydedildi

17.05.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Carolina eyaletinde rutin şekilde gerçekleştirilen trafik kontrolü nefesleri kesen bir operasyona dönüştü. Polisler kontrolleri sağlamak amacıyla durdukları araçtan aniden açılan ateşle şaşkına döndü. Olay sırasında polislerden biri yaralanırken saldırganın etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedilerek paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston bölgesinde trafik kontrolü sırasında aracından inen silahlı bir kişinin polislere saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Charleston County Şerif Ofisi (CCSO) 7 Mayıs’ta gerçekleşen olaya ilişkin olarak güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Olayın trafik kontrolü sırasında meydana geldiği ve saldırganın tabancasından çıkan 3 kurşunun isabet ettiği bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken yaralanan polis ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

“PROFESYONEL HAREKET ETTİLER”

kapak2

Polis şefi Kristin Graziano paylaşılan görüntülerin sonrasında, “Bu görüntüleri izlemek çok zor. Vatandaşların güvenliği sağlamakla görevli olan kişilere uygulanan şiddete kızıyorum. Polislerin eğitimi ve soğukkanlı halleri olayların daha kötü bir boyuta dönüşmesini engelledi. Silah taşıyan bir hükümlü karşısında profesyonelce hareket ettiler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştüÇocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü
Yeni bikini trendi akın akın yayılıyor ama tartışma yarattıYeni bikini trendi akın akın yayılıyor ama tartışma yarattı
Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattıTransparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı
Anahtar Kelimeler:
polis Amerika silah

En Çok Okunan Trend Haberler

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.