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Trafikte şampiyon kadın milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye çirkin saldırı! Önüne kırdı, tokat attı, tutuklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 10:25
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli memleketi Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken yol verme tartışması sonrası tokatlı saldırıya uğradı. Kısa süre içerisinde yakalanan saldırgan mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

Trafikte şampiyon kadın milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye çirkin saldırı! Önüne kırdı, tokat attı, tutuklandı

Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli (36), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğradı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi.

TOKAT ATTI, KÜFRETTİ

TRAFIKTE-SAMPIYON-KADIN-MILLI-BOKSORE-‘T_374178_103581

Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

MAHKEMEYE ÇIKTI, TUTUKLANDI

TRAFIKTE-SAMPIYON-KADIN-MILLI-BOKSORE-‘T_374176_103581

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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