Trakya’nın ‘altın sarısı’ kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen etkinlikte Ankara, İzmir, İstanbul ve Edirne gibi illerden gelen fotoğraf sanatçıları, en iyi fotoğrafı çekebilmek için çaba gösterdi.

Doğası, tarihi ve lezzetleriyle son yıllarda ön plana çıkan Trakya, sarıya bürünen kanola tarlalarında da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Kırklareli 'nin Pehlivanköy ilçesinde fotoğrafçılar yağlı boya tabloyu andıran tarlalarda fotoğraf çekmek için adeta bir biriyle yarışıyor. Kurgu fotoğrafçılığın öne çıktığı tarlalarda modeller çeşitli kostümlerle fotoğrafçılara poz veriyor.

Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, düzenledikleri etkinliklerle Türkiye'nin birçok yerinden fotoğraf sanatçısını bölgeye çekmeye başladıklarını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok etkinliğin ertelendiğini ve bu nedenle fotoğraf tutkunlarının zor bir dönem geçirdiğini belirten Gürses, "Biz de hem doğanın seyrine dalıyoruz, hem de sanatseverler, müzisyenler ve fotoğraf sanatçıları olarak görsel şöleni fotoğraflıyoruz. Aynı zamanda müziğimizi de canlı icra ederek ruhumuzu onarıyoruz" diye konuştu.

Herkesi Trakya'nın zenginliklerini görmeye davet eden Gürses, "Agro turizmin yeni adresi Trakya. Türkiye'de kurgusal fotoğrafçılık anlamında böyle belli, düzenli bir çalışma bulunmadığı için rağbet oldukça yüksek" dedi. Fotoğraf sanatçısı Bahadır Arcan ise bölgede çektikleri fotoğraflarla yarışmalara katıldıklarını ve dereceler elde ettiklerini dile getirdi. İmkan buldukça İstanbul'dan gelerek etkinliklere katıldıklarını anlatan Arcan, özellikle bu dönemde kanola tarlarının çok iyi fotoğraf verdiğini sözlerine ekledi.

(AA)



