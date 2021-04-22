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Trakya’nın ‘altın sarısı’ kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok kentinden Trakya'ya gelen fotoğraf tutkunları, kanola tarlalarında çekim yapmanın keyfini yaşıyor. Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Trakya’nın ‘altın sarısı’ kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Doğası, tarihi ve lezzetleriyle son yıllarda ön plana çıkan Trakya, sarıya bürünen kanola tarlalarında da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde fotoğrafçılar yağlı boya tabloyu andıran tarlalarda fotoğraf çekmek için adeta bir biriyle yarışıyor. Kurgu fotoğrafçılığın öne çıktığı tarlalarda modeller çeşitli kostümlerle fotoğrafçılara poz veriyor.

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Kırklareli'de Yıldız Dağları'nın eteklerindeki kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

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Bölgede sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan kanolalar, görenleri hayran bırakıyor.Kanolaların renk tonlarını fon olarak kullanan fotoğrafçılar, bazen çiftlere şemsiye, bazen keman gibi aksesuarlar vererek fotoğraflarını zenginleştiriyor.

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Türkiye'nin birçok kentinden fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek Trakya'nın altın sarısı tarlalarını ölümsüzleştiriyor.

GÖRSEL ŞÖLENE MÜZİK KEYFİ KATTILAR

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen etkinlikte Ankara, İzmir, İstanbul ve Edirne gibi illerden gelen fotoğraf sanatçıları, en iyi fotoğrafı çekebilmek için çaba gösterdi.

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Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, düzenledikleri etkinliklerle Türkiye'nin birçok yerinden fotoğraf sanatçısını bölgeye çekmeye başladıklarını söyledi.

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Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok etkinliğin ertelendiğini ve bu nedenle fotoğraf tutkunlarının zor bir dönem geçirdiğini belirten Gürses, "Biz de hem doğanın seyrine dalıyoruz, hem de sanatseverler, müzisyenler ve fotoğraf sanatçıları olarak görsel şöleni fotoğraflıyoruz. Aynı zamanda müziğimizi de canlı icra ederek ruhumuzu onarıyoruz" diye konuştu.

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Herkesi Trakya'nın zenginliklerini görmeye davet eden Gürses, "Agro turizmin yeni adresi Trakya. Türkiye'de kurgusal fotoğrafçılık anlamında böyle belli, düzenli bir çalışma bulunmadığı için rağbet oldukça yüksek" dedi. Fotoğraf sanatçısı Bahadır Arcan ise bölgede çektikleri fotoğraflarla yarışmalara katıldıklarını ve dereceler elde ettiklerini dile getirdi. İmkan buldukça İstanbul'dan gelerek etkinliklere katıldıklarını anlatan Arcan, özellikle bu dönemde kanola tarlarının çok iyi fotoğraf verdiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
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