Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

EDİRNE (AA) - Trakya'da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasaplarda et işleme yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı’nın ilk günündeki kurban kesim telaşının ardından birçok kişi bugün kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek ya da parçalatmak için kasapların yolunu tuttu.

Et satışı bayram nedeniyle duran kasaplar ise et işleme ile açıklarını kapatmaya çalışıyor.

Kasaplar kıymanın kilogramı 3 liradan çekilirken bir kilogram etin işlenmesi ise 6 liradan yapılıyor.

Edirneli kasap Tuncay Dağcı, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinin gece geç saatlere kadar devam edeceğini belirtti.

Kurban etlerini kıyma ve kuşbaşı olarak hazırladıklarını anlatan Dağcı, "Bugün işler çok yoğun gerçekten. Dün kurbanını kesen vatandaşlar bugün kasapların yolunu tuttu. Bizler de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Müşterilerden Mustafa Gözükara ise "Kurban ibadetimizi yerine getirdik. Allah kabul etsin inşallah. Dağıtacağımız yerlere vermek için de etlerimizi kasaba getirdik. Ama kıyma olarak, ya da kuşbaşı olarak. Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da kasaplarda yoğunluk devam ediyor.

