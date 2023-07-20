Transfer haberleri: Arapların yeni rotası Galatasaray! İki futbolcu için 50 milyon euroluk teklif iddiası...

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyon unvanını korumayı hedefleyen ve hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

Son dönemde getirdiği dünya yıldızlarıyla dikkatleri üzerine geçen Arap takımları, gözünü Galatasaray'a dikti.

NICOLO ZANIOLO: 35 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre Nicolo Zaniolo'nun 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan 4 takım bulunuyor.

Haberde İtalyan futbolcunun, kariyeri açısından Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

MORUTAN SÜRPRİZİ

Ayrıca Arap kulüplerinin gündeminde olan bir diğer futbolcunun ise Olimpiu Morutan olduğu ortaya çıktı.

Rumen oyuncu için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklif geldiği ve kulübün bu paraya sıcak baktığı ifade edildi.

