Transparan giyen Alexis Ren içine sütyen giymedi! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

26 yaşındaki ABD'li sosyal medya fenomeni ve ünlü model Alexis Ren, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan seksi model bu defa transparan elbisesiyle pozlar verdi.

İçine sütyen giymeden ünlü model göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan ünlü modelin son paylaşımına 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da büyük bir takipçisi kitlesi olan Alexis Ren, YouTube'da da içerik üretiyor. Yoga ve pilates videoları paylaşan Ren, boş zamanlarında bale de yapıyor.

Ünlü model, bir dönem meslektaşı Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı. Ren, ayrılma sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.

Ren'in cinsel organ itirafı, sosyal medyada eleştirilmişti.



