Transparan giyen Derev Clara Kösedağ göğüs dekolteli poz verdi!

Modacı Derev Clara Kösedağ sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Düğünü gündem olan Şeyma Subaşı’nın kutlamalarına katılan Kösedağ transparan elbisesiyle nefes kesti. Ünlü fenomenin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Dila Tarkan, Sima Tarkan ve Sibil Çetinkaya’nın da arkadaşı olan Kösedağ, Subaşı’nın düğününde tercih ettiği transparan kıyafeti ile dikkat çekti.

Instagram hesabından pozlarını paylaşan fenomen ismin takipçileri "Kıyafet şahane", "Üstünde farklı bir güzellik var", "En güzel kıyafeti sen giymişsin" yorumunda bulundu.

25 yaşındaki moda tasarımcısı Instragram hesabından sık sık iddialı paylaşımlar yapıyor.





