Transparan giyen Şevval Şahin bikinili pozlarıyla mest etti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Mis Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam eden Şahin, pembe bikinisinin üzerine giydiği transparan üstüyle pozlar verdi. Ibiza'da tatilin keyfini çıkaran ünlü model dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Henüz 19 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Sevval Şahin, İspanya'ya gitti.

1999 İstanbul doğumlu genç model pembe bikinisi ve transparan kıyafetiyle kameralar karşısına geçti.

Tatil pozlarını peş peşe paylaşayan Şevval Şahin açıklamaya "Pembe günü" notunu düştü.

Şevval Şahin'in tatil pozlarını beğenenler arasından ünlü isimlerden, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Simge Sağın ve Derin Talu gibi isimler yer aldı.

Ünlü modelin Ibiza pozlarına takipçilerinden, "Bu vücut ise bizimkisi nedir?", "Çok güzel" gibi yorumlar geldi.

Şahin, arkadaşlarıyla da poz vermeyi ihmal etmedi.

Şevval Şahin'in Instagram hesabında 443 bin takipçisi bulunmaktadır.





