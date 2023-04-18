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Transparan giyen Sümeyye Aydoğan dekolteli pozuyla büyüledi

18.04.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taçsız Prenses dizisinde İsmail Hacıoğlu'yla başrolü paylaşan Sümeyye Aydoğan Yağmur karakterine hayat veriyor. Duru güzelliği ile dikkat çeken Aydoğan transparan kıyafeti ile göğüs dekolteli poz verdi.

Transparan giyen Sümeyye Aydoğan dekolteli pozuyla büyüledi

Fox TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. 23 yaşındaki güzel oyuncu son paylaşımında dekolteli pozuyla nefes kesti.

sümeyye-aydoğan

Duy Beni dizisi ile büyük çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan paylaşımına "Evet ben tatlı bir sushiyim" notunu düştü.

sümeyye-aydoğan-dekolteli

Ünlü ismin takipçileri fotoğrafa "Çok tatlısın", "Sen en en güzelsin", "Her fotoğrafta ayrı güzel" yorumlarında bulundu.

transparan-giyen-sümeyye-aydoğan-dekolteli-poz-verdi

İlk olarak 2021'de kamera karşısına geçen Aydoğan, Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterine hayat vermişti.

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Daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

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