Transparan giyen Sümeyye Aydoğan dekolteli pozuyla büyüledi

Fox TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. 23 yaşındaki güzel oyuncu son paylaşımında dekolteli pozuyla nefes kesti.

Duy Beni dizisi ile büyük çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan paylaşımına "Evet ben tatlı bir sushiyim" notunu düştü.

Ünlü ismin takipçileri fotoğrafa "Çok tatlısın", "Sen en en güzelsin", "Her fotoğrafta ayrı güzel" yorumlarında bulundu.

İlk olarak 2021'de kamera karşısına geçen Aydoğan, Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterine hayat vermişti.

Daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.





