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Trek: Picard, 23 Ocak günü yayına girecek

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TEKNOLOJİ  | 09.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

CBS’in hazırladığı dizi, Star Trek’in efsane kaptanlarından Jean-Luc Picard’ın öyküsünü anlatacak.

Trek: Picard, 23 Ocak günü yayına girecek

Ünlü oyuncu Sir Patrick Stewart ile özdeşleşen Kaptan Picard karakterini yine Stewart canlandıracak. Kaptan Picard, soğuk kanlılığı ve büyük sorunları yaratıcı zekasıyla çözmesiyle beğeni kazanan bir karakterdi. Hatta öylesine soğuk kanlı bir karakterdi ki, gergin anların sonunda kaptan koltuğuna oturarak geminin replicatöründen “earl grey” istemesiyle ünlenmişti:Tea, hot, earl grey. Kaptan Picard’ın hayranları, karakterin bu diyaloglarından bir de video hazırlamıştı:

Yeni dizinin ilk sezonu sadece 10 bölüm olacak ancak Picard gerekli ilgiyi toplarsa, yeni sezonların daha uzun olması bekleniyor.

Kaptan Picard, özellikle Borg’larla savaşmasıyla tanınan bir Star Trek kaptanı olduğu için, dizide Borg’ların dünyasına dair detayların da yer alacağını tahmin ediyoruz.

Kaptan Picard hakkındaki dizinin tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
star trek jean-luc picard

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