Anthropic, sohbet botu Claude’un belirli türdeki çalışmaları sabote ettiğine yönelik suçlamalara yanıt vermeye çalıştı. Kullanıcıların paylaşımlarında yapay zekâ araştırmaları başta olmak üzere farklı alanlarda şikâyetler yer aldı.

Şirketin iletişim ekibinden Edwin Arbus, “Claude işleri sabote etmek için eğitilmedi. Evet, bazen hatalar yapıyor ve diğer ajanlar bunları tespit edebilir, ancak bu sabotaj değil” açıklamasını yaptı.

YAPAY ZEKÂ ARAŞTIRMALARINA SABOTAJ İDDİASI

İddiaları gündeme getiren isimlerden biri, LinkedIn profilinde Anthropic için sözleşmeli olarak çalıştığı da belirtilen girişim kurucusu Pietro Schirano oldu. Schirano, “Claude modellerini yapay zekâ araştırmalarında kullanırsanız çalışmayı her aşamada sabote etmeye çalışırlar” iddiasında bulundu.

Schirano’ya göre Claude, bu durumla yüzleştirildiğinde “elbette hiçbir açıklama yapmadan ‘bu bir hataydı’ diye kabul ediyor”. Schirano ayrıca “DoNotSabotage” adlı bir beceri oluşturduğunu ve bunun artık işlerin Claude’a gönderilmesini engellediğini öne sürdü.

Reddit’teki bir kullanıcı da Claude’un “kendisiyle rekabet edebilecek şeyler üretmeyi reddedecek” şekilde tasarlandığından “emin” olduğunu yazdı.

Schirano’nun paylaşımına yanıt veren Arbus ise “Yapay zekâ araştırmalarıyla ilgili yanıtların kalitesini, model kullanıcılara yanıt verirken düşürmüyoruz. Fable 5’in ilk iki gününde bunu yaptık; bu, hızla düzelttiğimiz bir hataydı” dedi.

Arbus, daha fazla ayrıntı isterken Schirano’ya kendisini doğrudan arayabileceğini de söyledi. Schirano’nun bu teklifi kabul ettiği anlaşılıyor.

Diğer bazı paylaşımlar, Anthropic ve Claude hakkındaki çok sayıda şikâyetin sıralandığı tartışmalara dönüştü.

ANTHROPIC: YETENEKLERİ SINIRLAMAK SABOTAJ DEĞİL

Tartışmanın geneline yanıt verdiği daha kapsamlı bir paylaşımda Arbus, bazı eleştirilerin “Fable 5’in güncelliğini yitirmiş bir sistem kartına” dayandığını söyledi.

Arbus, Anthropic’in Fable 5.2’nin yapay zekâ araştırması yapma yeteneklerini sınırladığını da kabul etti. Ancak “Bu, modelin yeteneklerini etkiliyor; çalışmaları gizlice sabote etmiyor” dedi.

Kullanıcıların dikkat çektiği bazı davranışları ise “aşırı temkinlilik” olarak nitelendirdi. Arbus’a göre Claude, uzun süren görevlerde kendi koyduğu kurallara gereğinden fazla bağlanabiliyor.

Arbus, “Bu durum makine öğrenimi araştırmalarına özgü değil. Bunu, bu eğitim değişikliklerinin uygulanmadığı modellerde (Opus 5.5 dâhil) ve kendi çalışmalarımızda da görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Arbus ayrıca, “Kullanıcıların çalışmalarını kasıtlı olarak aksatmak gibi bir uygulamamız yok” dedi.

Kaynak: TechCrunch