Mynet Trend

Tren camından içeri sarkıp telefonları çaldılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 05.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Arjantin'de 3 hırsız, metro istasyonunda, trenin hareket ettiği anda açık camlardan içeri kollarını sokarak vatandaşların telefonların çaldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen akıl almaz hırsızlığın failleri, polis tarafından yakalandı.

Olay, başkent Buenos Aires'in San Juan metro istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, peronda 3 hırsızın trenin kalkmasını beklediği; trenin hareket etmesi ile hızla açık olan camlara yöneldikleri görüldü. Görüntülerde, hırsızların bir anda kollarını camdan içeri soktukları ve o esnada ellerinde telefon olan yolculara hamle yaparak telefonları saniyeler içinde çaldıkları görülüyor. Telefonları alan hırsızlar ardından hiçbir şey yokmuş gibi istasyonda yürüyor.

POLİS DE HIZLI ÇIKTI

Durumun haber verilmesi sonrası istasyonda görevli polisler, eşkalleri belirlenen hırsızların metrodan ayrılmasına fırsat vermeden bölgeye intikal etti. Çok sayıda polis, 3 hırsızın etrafını kuşatarak onları gözaltına aldı.

Yaşanan o anlar istasyondaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. (DHA)

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
'Seni duyamıyorum!' Pes dedirten yolculuk 'Seni duyamıyorum!' Pes dedirten yolculuk
Böyle rahatlık görülmedi! Önce test etti, sonra...Böyle rahatlık görülmedi! Önce test etti, sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin tren Metro Istasyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Yatakta çıplakken 'gözlerini kapat' dedi, sonrası korkunç!

Yatakta çıplakken 'gözlerini kapat' dedi, sonrası korkunç!

Ünlülerin gittiği güzellik merkezinde şoke eden olay!

Ünlülerin gittiği güzellik merkezinde şoke eden olay!

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk

'Seni duyamıyorum!' Pes dedirten yolculuk

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti

Böyle rahatlık görülmedi! Önce test etti, sonra...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı Mandela resmi ile tepki

Şiddete böyle tepki gösterdi

Adıyaman’da pes dedirten olay!

Adıyaman’da pes dedirten olay!

Kayseri'de 8'inci katta intihar girişimi! Polis ekipleri son anda kurtardı

Ölümle burun buruna! Korku dolu anları canlı yayınladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.