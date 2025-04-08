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Trende korkunç olay! Kız çocuğuna dakikalarca saldırdılar! Dövmemek için para istemişler! Dehşet anları kamerada...

08.04.2025 11:02
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Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
08.04.2025 11:02
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Tren yolcuğu yapan 13 yaşındaki kız çocuğu genç kişilerden oluşan bir grup tarafından dakikalarca yumruklu saldırıya uğradı. Kız çocuğu bırakmaları için yalvarsa da genç saldırganlar dövmemek için para istedi.

Bir kız öğrencinin trende 15 dakika boyunca tekmelenip yumruklandığı korkunç saldırı anı ortaya çıktı. Ruby isimli 13 yaşındaki kız çocuğu gençlerin durması için yalvarmasına rağmen, vahşice yapılan saldırıda bileğini kırdı.

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Sosyal medyada paylaşılan dehşet verici olayda, kız öğrencinin yumruklandığı, kafasına tekme atıldığı, saçlarının çekildiği ve saldırganlar tarafından sözlü tacize uğradığı görülüyor. Saldırıya tepki olarak North Shields'lı Ruby, gözyaşları içinde gençlere 'Lütfen bizi rahat bırakın' diye yalvardı.

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"DÖVMEYİ BIRAKMAK İÇİN PARA İSTEDİLER"

Ruby'nin teyzesi Tammie Barclay, gençlerin Ruby'ye daha fazla zarar vermemek için ondan para istediklerini iddia etti. Barclay, Mirror'a yaptığı açıklamada, "Onu metroda esir aldılar ve onu dövmeyi bırakmak için para istediler." dedi .

Ruby, Cuma günü öğleden sonra Whitley Körfezi'nden Tyne and Wear Metro'suna binmişti.

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Kısa bir süre sonra trene iki kadının bindiği ve araç St James istasyonuna varana kadar çocuğa saldırdığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı
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